21 Bridges: Chadwick Boseman nel trailer finale del film prodotto dai Fratelli Russo

STX Entertainment ha diffuso in rete il trailer finale di 21 Bridges nuovo action thriller prodotto dai Fratelli Russo (Avengers: Endgame) che vede Chadwick Boseman (Black Panther) nei panni di un detective della NYPD in cerca di redenzione. La pellicola debutterà negli Stati Uniti a novembre.

Stando alla sinossi ufficiale, il film segue "un detective della polizia di New York (Boseman) che si ritrova alla caccia di un paio di assassini di poliziotti per tutta la città dopo aver scoperto un gigantesco e inaspettato complotto. Con l'arrivo della notte, i confini tra chi insegue e chi è inseguito si fanno sempre più confusi. Quando la ricerca si intensifica, vengono prese delle misure estreme per impedire ai criminali di fuggire da Manatthan: le autorità chiudo tutti i 21 PONTI per impedire qualsiasi entrato o uscita dall'iconica isola."

Diretto da Brian Kirk su una sceneggiatura di Adam Mervis, nel cast del film troviamo anche J.K. Simmons, Sienna Miller, Taylor Kitsch, Morocco Omari, Keith David e Stephan James, per un'uscita prevista nelle sale americane il 22 novembre.

In attesa di sapere quando verrà distribuito in Italia, vi rimandiamo al poster ufficiale di 21 Bridges. Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.