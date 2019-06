Anche la 20th Century Fox salterà il panel nella sala H al San Diego Comic-Con

Dopo la conferma che, pur presente all'evento, la Warner Bros. non terrà un panel in Sala H durante il prossimo San Diego Comic-Con, arriva ora la notizia che anche la 20th Century Fox darà forfait.

Non si tratta di una mossa molto sorprendente, considerata la recente acquisizione della Disney, che come sappiamo porterà in pompa magna i Marvel Studios il 20 luglio, mentre il 19 luglio in Sala H si terrà un panel con i fratelli Russo.

Ricordiamo che la Fox ha ancora parecchi progetti più o meno pronti che aspettano solo di essere lanciati, il più interessante dei quali è sicuramente Ad Astra di James Gray, con Brad Pitt protagonista, che arriverà a fine settembre; tra gli altri, ricordiamo anche The King’s Man (in uscita il 14 febbraio 2020), The New Mutants (il 3 aprile 2020) e Free Guy (il 3 luglio 2020).

Il report, tra l'altro, rivela che un rappresentante della 20th Century Fox ha confermato i piani dello studio di saltare il San Diego Comic-Con 2019 specificando che non è stato programmato nulla tra la Fox e la sala H.

La notizia non dovrebbe far altro che consolidare le ipotesi circa un dominio praticamente incontrastato dei Marvel Studios al Comic-Con 2019: tutto il mondo sta aspettando l'annuncio della misteriosa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, per il quale ormai manca davvero pochissimo.