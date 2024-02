Nel 2024 un film come Guerra e Pace sembra impossibile, per crederci dovete solo vederlo

Se anche voi state aspettando la versione director's cut di Napoleon di Ridley Scott, che avrà una durata di circa 4 ore, per tenervi occupati vi consigliamo di recuperare un altro celebre film napoleonico, ovvero Guerra e Pace di Sergej Bondarcuk.

Uscito nel 1966, è considerato il più grande kolossal della storia del cinema e la sua produzione ha ottenuto diversi Guinness World Record, sia per quanto riguarda il budget, sia per le risorse impiegate 'sul campo' e soprattutto per la sua durata: ispirato abbastanza fedelmente al capolavoro letterario di Lev Tolstoj, infatti, Guerra e Pace ha una durata 484 minuti, ovvero circa otto ore, e visto oggi, dal punto di vista del 2024, è ancora un film semplicemente incredibile, la cui esistenza non può essere spiegata o raccontata perché ogni cosa che si deve dire sul suo conto sembrerà appunto assurda.

Ad esempio per la sua realizzazione ci sono voluti sei anni, dal 1961 al 1967, con un notevole impegno economico da parte degli studi cinematografici russi Mosfilm, a loro volta sostenuti delle autorità sovietiche e perfino dall'esercito dell'URSS, che fornì centinaia di cavalli e oltre diecimila veri soldati come comparse (provate a guardare le scene di battaglia campale: non hanno eguali nella storia del cinema, basti dire che per la battaglia di Borodino vennero impiegate 120mila persone). Neanche a dirlo, si tratta del film più costoso di sempre realizzato dalla Russia, e alla sua uscita - scaglionata in quattro parti, tra il 1966 e il 1967 - divenne un grande successo tanto di pubblico (vendendo circa 135 milioni di biglietti solo nell'URSS) quanto di critica, vincendo il Grand Prix al Festival internazionale del cinema di Mosca, il Golden Globe per il miglior film in lingua straniera e l'Oscar per il miglior film in lingua straniera.

Guerra e Pace è spesso considerato il più grande film epico mai realizzato, e molti storici hanno più volte affermato che la sua monumentale produzione risulterà irripetibile nella storia del cinema. Una piccola speranza a Hollywood è rappresentata da Horizon: An American Saga di Kevin Costner, sicuramente tra i film più ambiziosi degli ultimi anni, ma la differenza con il kolossal di Bondarcuk resterà probabilmente incolmabile.

