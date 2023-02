Il 2023 sarà l'anno delle sale IMAX secondo il CEO della compagnia: box-office in crescita

Il 2023 sarà un ottimo anno per le sale IMAX, almeno secondo Richard Gelfond. In una recente intervista a IndieWire il CEO della famosa compagnia teatrale canadese ha infatti rivelato di aspettarsi una forte crescita al botteghino, con risultati simili a quelli del 2019.

Sempre secondo Gelfond, tutte le altre "normali" sale cinematografiche non riusciranno invece ad avvicinarsi ai risultati pre-pandemici nel corso di quest'anno: “Non possono. Il botteghino complessivo di quel modello tradizionale non supporterà un ritorno ai livelli del 2019. Ma il fatto che IMAX sia nel business dei blockbuster, non nel business dei film in generale, e il fatto che siamo diversificati e globali, ci permetterà di tornare a quei livelli, a differenza delle altre aziende".

Nel 2019 il botteghino globale ha raggiunto il massimo storico di 42,3 miliardi di dollari, mentre nel 2022 solamente i $ 26 miliardi, comunque un miglioramento del 27% rispetto al 2021. La Cina giocherà un ruolo fondamentale sotto questo punto di vista e dati incoraggianti sono già arrivati grazie al capodanno lunare.

"Andare al cinema è un modo per convincere la gente ad andare nei centri commerciali in Cina, e penso che il successo economico... sia la loro priorità numero 1. Abbiamo scommesso che 'Avatar' avrebbe funzionato, e così è stato", ha aggiunto.

La lista "completa, equilibrata e coerente" dei film IMAX del 2023 comprende blockbuster del calibro di: "Oppenheimer", "Dune: Part Two", "Guardians of the Galaxy: Vol. 3", "Aquaman and the Lost Kingdom", "Mission: Impossible — Dead Reckoning — Part One", "Fast X", "Transformers: Rise of the Beasts" e "Indiana Jones and the Dial of Destiny".