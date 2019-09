Il 2021 sarà il primo anno con 4 film del Marvel Cinematic Universe

Il terzo capitolo dello Spider-Man di Tom Holland, confermato dal nuovo accordo tra Disney e Sony, rappresenta un passo ulteriore per il Marvel Cinematic Universe: i Marvel Studios pubblicheranno per la prima volta quattro film diversi nel corso dello stesso anno, il 2021.

In arrivo il 16 luglio 2021, infatti, Spider-Man 3 si andrà a unire a Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).

Ma non è tutto. Come annunciato già da tempo, la Fase 4 del MCU alternerà i film in arrivo nelle sale con le serie che debutteranno su Disney+: sempre per quanto riguarda il 2021, è prevista l'uscita di WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), What...If? (estate 2021) e infine Hawkeye (autunno 2021). Insomma, un anno piuttosto impegnativo per i fan del Marvel Cinematic Universe.

Finora lo studio non si era mai spinto oltre le tre pellicole all'anno, come è successo per il 2017, 2018 e 2019, senza contare il fatto che l'ultimo periodo è stato dominato dal mega crossover diviso in due parti, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, mentre il 2021 sarà formato solamente da stand-alone.

La Fase 4 del MCU sarà inaugurata il prossimo maggio con l'uscita di Black Widow, seguito a novembre 2020 dal film sugli Eterni. Sul fronte Disney+, invece, ad autunno arriverà The Falcon and The Winter Soldier.