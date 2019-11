Dal 2021 in poi i Marvel Studios distribuiranno tra le 6 e le 8 proprietà all'anno

Con il recente annuncio ufficiale delle date d'uscita di cinque nuovi film dell'Universo Cinematografico Marvel sparsi tra il 2022 e il 2023 (non è chiaro se ancora Fase 4 o Fase 5), i Marvel Studios di Kevin Feige sono pronti al grande salto produttivo e all'uscita di un grosso ammontare di progetti a partire già dal 2021.

Solo nel 2021, infatti, saranno otto le produzione che lo studio guidato da Kevin Feige distribuirà tra cinema e piattaforma streaming Disney +. In ordine esatto, si inizierà da Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings per poi passare alle attese WandaVision e Loki e poi tornare all'esperienza sul grande schermo con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dopodiché, tra metà e fine anno, arriveranno la serie animata What If...? e il terzo capitolo di Spider-Man, per concludere infine in bellezza con la serie televisiva su Hawkeye e poi con il Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.



Otto progetti in un solo anno: uno sforzo produttivo monumentale che solo in relazione al Marvel Cinematic Universe potrebbe portare verso ulteriori nuovi orizzonti i cinecomic di casa Disney. E nel 2022 si calerà soltanto di un numero, perché tra Moon Knight, She-Hulk e Miss Marvel, il film segreto in uscita a ottobre, Ant-Man 3 e Guardiani della Galassia Vol. 3 e un ulteriore titolo, data l'intenzione di procedere con 4 film all'anno. Siamo a 7.



E così fino al 2023, per tre gloriosi anni. Chissà poi che succederà.