Il 2021 e gli anniversari dei film: siete pronti a sentirvi terribilmente vecchi?

Ora che il 2020 è alle spalle la speranza è che il 2021 si dimostri più affabile, ma guardandolo dal punto di vista degli anniversari cinematografici la situazione sembra fin da subito molto tragica.

Eh si perché nel corso dell'anno assisteremo ad alcuni importanti anniversari per film importantissimi e amatissimi dal grande pubblico, film che fino all'altro giorno sembravano usciti poco tempo fa: in realtà il 2021 ci ricorderà che dalla loro pubblicazione originaria sono passati anni, in alcuni casi addirittura due decenni.

Ad esempio, Thor di Kenneth Branagh il prossimo 6 maggio compirà dieci anni, e la stessa sorte toccherà a Drive di Nicolas Winding Refn (16 settembre), a Captain America: The First Avenger (22 luglio), Harry Potter e i doni della morte: Parte 2 (15 luglio) e Twilight Breaking Dawn: Parte 1 (18 novembre).

Altri titoli, come V for vendetta, Casino Royale, I pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma e The Prestige compiranno invece 15 anni, insieme a I figli degli uomini di Alfonso Cuarón e Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, mentre addirittura Harry Potter e la pietra filosofale, Mulholland Drive, Memento, Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello e Ocean's Eleven di Steven Soderbergh ne compiranno 20.

Se poi volete proprio finire le lacrime, sappiate che Mission: Impossible, Scream, Trainspoitting e Independence Day spegneranno le 25 candeline, Terminator 2 di James Cameron festeggerà il 30esimo compleanno e addirittura I predatori dell'arca perduta farà 40 anni!

Speriamo di non avervi rovinato la giornata ...