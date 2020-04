Il 2020 continua a peggiorare: c'è un video che mostra un vero Venom arrivato sulla Terra

Se siete capitati su Twitter in queste minuti potreste esservi accorti che Venom è diventato un trend topic sul social network cinguettante: questo per via di un curioso video in cui viene mostrata una strana creatura che i fan della Marvel sospettano sia un vero simbionte.

Qualche giorno fa era stato riportato che il trailer di Venom 2 sarebbe arrivato in settimana, ma una svolta del genere non poteva prevederla nessuno: eppure il franchise cinematografico con Tom Hardy sta tornando virale in questi minuti grazie alla cosa inquietante che potete osservare nel video in calce all'articolo.

Purtroppo c'è una buona possibilità che non si tratti effettivamente del simbionte Marvel caduto sul nostro pianeta per allietare questo monotono 2020 nel quale non è ancora successo niente di eclatante, eppure la somiglianza col Venom che i fan di Spider-Man conoscono è innegabile: la domanda che sta spopolando fra i commenti è: "Qualcuno sa di cosa si tratta?".

Alcuni utenti hanno affermato che la creatura sia un Lineus longissimus, un verme marino la cui caratteristica principale è la lunghezza e che ha l'usanza di raggomitolarsi in questo modo, mentre altri puntano in direzione di un effetto digitale. Entrambe queste opzioni sono ben più tristi della realtà che si augurano i fan della Marvel, ma chi lo sa: come sottolinea un altro utente, quello della Sony uscito nel 2018 potrebbe semplicemente essere un documentario.

Ricordiamo che, al momento, Venom 2 è ancora confermato per ottobre. A patto che il 2020 non ci riservi anche un'invasione aliena.