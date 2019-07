Nel 2020 arriveranno le versioni 4K dei film Disney Pixar?

Dopo il rumor sul possibile arrivo di un cofanetto dedicato alle versioni 4K di Star Wars, The Digital Bits riporta una serie di leak sui prodotti targati Disney Pixar.

La scorsa settimana sono infatti emerse in rete delle presunte immagini riguardanti le versioni 4K di alcuni film sviluppati dallo studio animato tra cui Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory, Cars, Cars 2, Ribelle - The Brave, Ratatouille, Inside Out, e Il viaggio di Arlo.

Inoltre, proprio oggi la Disney ha pubblicato un annuncio ufficiale che potrebbe fornitrici qualche indizio in più sulla questione: "Pixar Animation Studios e Walt Disney Animation Studios si stanno preparando per un eccitante weekend di annunci e presentazioni. Footage inediti, esibizioni interattive, sessioni di autografi, opportunità di scattare foto, e giveaway per il D23 Expo che si terrà ad Anaheim, California." Durante l'evento, che avrà luogo dal 23 al 25 agosto, la Disney presenteranno anche i nuovi film originali della Pixar: Soul e Onward, oltre ovviamente all'atteso Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.

Se il rumor dovesse essere confermato, possiamo aspettarci l'arrivo in Home Video da novembre ai primi mesi del 2020. Siete curiosi di vedere i nuovi film Pixar in arrivo il prossimo anno? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.