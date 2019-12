Il 2019 è stato un anno da record per i film a regia femminile, le classifiche non mentono

Siamo alla fine dell'anno e le classifiche dei migliori film dell'anno, in termini d'incassi e non, vengono stilate oltreoceano indicando che per la regia tutta la femminile il 2019 è stato quello più fruttuoso all'interno dell'industria cinematografica, con veri e propri numeri da record

Il primo dato riguarda l'aumento delle sedie di regia: se nel 2018 le pellicole dirette da donne sono state solo quattro, ben cinque in meno rispetto a quelle del 2017, quest'anno la quota è salita a ben diciannove, con un'incremento del 15%, e di queste ben 12 sono entrate a pieno titolo nei primi 100 film con maggiori incassi del 2019.

Anche gli incassi sono da record e la somma totale dei biglietti venduti ai box office statunitensi ammonta a 1,7 miliardi di dollari: in cima alla classifica Frozen 2: Il Segreto di Arendelle, terzo film dell'anno per numero di spettatori, mentre Captain Marvel è al terzo posto della classifica femminile. I rimanenti 17 film totalizzano un incasso complessivo di 800 milioni, un numero importante se si considera che solo nel 2018 l'intero incasso femminile ammontava a soli 300 milioni.

Nella classifica dei migliori 10 film del 2019 secondo il Washington Post, metà sono le posizioni occupate da donne: Portrait of a Lady on Fire è al secondo posto, mentre The Souvenir, Piccole Donne, For Sama e The Farewll occupano rispettivamente le posizioni 5,6,8 e 9.

