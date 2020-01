Il 2019 è stato un anno da record per Disney con 13 miliardi incassati

All'inizio di dicembre scorso, la Disney è diventata il primo studio cinematografico nella storia a superare i $10 miliardi di dollari di incasso a livello globale, ma ora che il 2019 è giunto al termine arrancando oltre le vacanze natalizie, i numeri sono saliti ancora di più.

Nell'anno solare, i Walt Disney Studios hanno registrato un totale complessivo lordo di $ 13.151 miliardi tra Disney e Fox (Disney da sola ha raccolto $11.119 miliardi), con $4.328 miliardi a livello domestico e $8.823 miliardi al botteghino internazionale.

Si tratta di numeri incredibili, e la maggior parte degli esperti del settore concordano sul fatto che corrispondono ad un record che durerà per parecchi anni a venire. Pensate ad Avengers: Endgame che da solo ha fatto la storia più volte, incassando un miliardo di dollari nel suo week-end di apertura e per poi arrivare a superare Avatar e diventare il più grande film di tutti i tempi, il primo a sfondare il tetto dei 2,8 miliardi. E metterci dentro Toy Story 4 e Frozen 2, combinate con Il Re Leone e Aladdin.

Per il 2019, dato che l'acquisizione della Disney da parte della Fox è avvenuta a metà anno, lo studio ha mantenuto i conteggi degli incassi separati, mentre dal 2020 saranno combinati. A livello globale, Disney (senza la Fox) è comunque riuscita a superare per la prima volta il traguardo degli $11 miliardi, cifra mai vista nella storia del settore, facendo impallidire il precedente record ($7.605 miliardi) E' la terza volta che la Disney supera i 7 miliardi di dollari (2016, 2018, 2019), ma quest'anno per farlo sono bastati gli incassi internazionali (7.354 miliardi), altro record che ha superato di molto quello precedente (4.604 miliardi) stabilito sempre dalla Disney nel 2016.

Un altro record è stato quello del numero di film che hanno sorpassato il miliardo, ben sei (con Avengers che ha fatto il giro due volte), ovvero Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, The Lion King, Frozen 2, mentre Star Wars: The Rise Of Skywalker si unirà al club nel corso del 2020. Tra questi titoli, due sono entrati nella top 10 di tutti i tempi (Avengers: Endgame e The Lion King), mentre tutti e sette sono rientrati tra i primi nove film dell'anno.

Secondo voi quando vedremo un nuovo studio (o la Disney stessa) riuscire ad inanellare una serie così lunga di successi consecutivi? Apriamo le scommesse.