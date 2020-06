2012: 11 anni dopo il film di Roland Emmerich, un'altra data Maya per la fine del mondo

Una decina di anni fa circolava in maniera diffusa la teoria dei Maya sulla fine del mondo. Secondo questa teoria il mondo avrebbe cessato di esistere il 21 dicembre 2012 e la teoria era talmente diffusa all'epoca che Roland Emmerich finì per girare un disaster movie sull'argomento, 2012, uscito nelle sale tre anni prima della data indicata.

Ora secondo i teorici le letture dell'epoca furono imprecise, tanto che esisterebbe una nuova data che segnerà la fine del mondo: 21 giugno 2020. Tra soli sette giorni.

Paolo Tagaloguin, scienziato e studioso, in una serie di tweet (in seguito eliminati), spiegava che le previsioni Maya potrebbero rivelarsi in realtà accurate, a causa del nostro calendario gregoriano.



Secondo la teoria di Tagaloguin, utilizzando il calendario gregoriano invece di quello giuliano abbiamo perso undici giorni all'anno. Secondo il calendario giuliano siamo ancora nell'anno 2012. Nonostante i tweet siano stati poi cancellati, le parole di Tagaloguin sono diventate virali sul web e sui social, scatenando una miriade di commenti, sia a sostegno di tale tesi sia contrari a tali affermazioni.

Nel film di Roland Emmerich, regista noto per i suoi lungometraggi catastrofici, si racconta di come le autorità mondiali nel 2009 si accorgano di strani e inquietanti fenomeni legati al surriscaldamento globale in concomitanza con la profezia Maya. Uno scrittore fallito di Los Angeles, Jackson Curtis (John Cusack) se ne accorge prima del resto della popolazione e cerca in tutti i modi di mettere in salvo la sua famiglia.

Su Everyeye trovate la recensione di 2012 e la recensione di Midway, il nuovo war movie di Roland Emmerich uscito nel 2019.