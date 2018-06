2001: Odissea nello spazio è tornato in sala per 2 giorni ed è stato un successo!

2001 Odissea nello Spazio è stato proiettato al cinema, in Italia, in due giornate evento, il 4 e il 5 giugno ed ha avuto un incredibile successo di pubblico. Le proiezioni sono state organizzate per i 50 anni dal rilascio del film.

"Considerato uno dei più grandi capolavori cinematografici del XX secolo, il film di Stanley Kubrick uscito il 3 aprile del 1968, conquista la vetta del Box Office italiano nelle giornate del 4 e 5 giugno.

Per celebrare il 50° anniversario del film che ha ridefinito i limiti della cinematografia, 2001: Odissea nello spazio è tornato al cinema come evento speciale in versione rimasterizzata 4K ed ha incassato 180.000 € totali, conquistando il pubblico tornato in sala per acclamare uno dei cineasti più autorevoli e rivoluzionari di tutti i tempi.

Thomas J. Ciampa, SVP Distribution & New Theatrical Ventures, commenta: “Siamo orgogliosi di aver riportato in sala il capolavoro senza tempo di Kubrick. Abbiamo dato l’opportunità ad una nuova generazione di spettatori di vedere sul grande schermo uno dei capisaldi della cinematografia mondiale così come nelle intenzioni artistiche del maestro americano. Il risultato al box office conferma l’entusiasmo del pubblico di ogni età verso il grande cinema con le sue storie, le sue immagini e i suoi protagonisti immortali”."