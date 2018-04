2001: Odissea nello spazio, ecco il nuovo trailer per il 50° anniversario

La Warner Bros. ha diffuso in streaming un nuovo e speciale trailer di 2001: Odissea nello spazio per celebrare il ritorno nelle sale americane del film.

Nel filmato, realizzato alla maniera dei moderni trailer cinematografici, vediamo alcune delle scene più emblematiche del film, ma l’atmosfera è certamente dominata dal rapporto tra l’astronauta David e Hal 9000.

Come già anticipato, quest’anno il capolavoro di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio, compie 50 anni e per l’occasione verrà celebrato al prossimo Festival di Cannes, dove ci sarà ad attenderlo un ospite d’eccezione: Christopher Nolan.

La speciale proiezione al Festival di Cannes avverrà il prossimo 12 maggio, con Nolan che marcherà la sua prima presenza in assoluto al Festival di Cannes, quando presenterà la pellicola alla presenza della famiglia di Kubrick, incluso la figlia Katharina e il cognato e socio produttore Jan Harlan.

Nolan è stato anche coinvolto personalmente in questo particolarissimo restauro di 2001: Odissea nello spazio insieme al team della Warner Bros. per creare una nuova versione in 70mm a partire dai negativi originali della macchina da presa utilizzata nel 1968 dal regista. Questa versione non conterrà alcun aggiornamento o ritocco effettuato dopo l’uscita al cinema originale. Sarà l’occasione migliore per avvicinarsi maggiormente all’esperienza visiva che il pubblico percepì in sala ormai cinquant’anni fa.

Gli impegni di Nolan a Cannes, inoltre, non si esauriscono nella cornice dell’omaggio a Stanley Kubrick. Il regista di Interstellar e Dunkirk sarà infatti protagonista di una masterclass il giorno successivo, il 13 maggio. Qui si discuterà della sua filmografia e, ovviamente, del suo amore per Kubrick.

La suddetta versione restaurata in 70mm di 2001: Odissea nello spazio sarà proiettata nei cinema statunitensi a partire dal 18 maggio seguente.