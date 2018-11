2001: Odissea nello spazio arriva in versione 4K Ultra HD!

Per celebrare il 50esimo anniversario di 2001: Odissea nello spazio, Warner Bros. Entertainment Italia distribuirà dal 13 novembre la versione 4K Ultra HD del capolavoro di fantascienza firmato Stanley Kubrick.

La versione in 4K è stata rimasterizzata dal negativo originale in 65mm, mentre l’audio include una traccia 5.1 DTS-HD Master Audio oltre alle 6 tracce presenti nell’originale del 1968.

A collaborare con Warner Bros. Pictures per tutto il processo è stato il regista Christopher Nolan, grande estimatore di Kubrick. “2001, per quanto mi riguarda, è il film più cinematografico che sia mai stato realizzato ed è stato un onore e un privilegio poterlo condividere con una nuova generazione." ha dichiarato Nolan. "Il 4K UHD permette di ottenere, direttamente a casa, l’esperienza più vicina alla visione della pellicola originale. Il capolavoro di Kubrick venne originariamente presentato in pellicola di grande formato e la gamma cromatica più profonda e la risoluzione superiore si avvicinano il più possibile alla qualità dell’originale analogico”.

Sinossi: "Il folgorante successo di Stanley Kubrick, vincitore di un premio Oscar®, è un dramma suggestivo dell'uomo contro la macchina, un'incredibile fusione di musica e movimento. Kubrick (che ha scritto la sceneggiatura insieme ad Arthur C. Clarke) inizia dai nostri antenati preistorici, poi attraversa i millenni (con uno dei jump cut più strabilianti della storia del cinema) fino allo spazio colonizzato per poi scaraventare l'astronauta Bowman, nelle profondità ignote dello spazio, forse addirittura verso l'immortalità. “Apri la saracinesca esterna Hal”. E che abbia inizio un incredibile viaggio senza precedenti."

Potete trovare le immagini dell'edizione home video in calce alla notizia, mentre di seguito vi riportiamo le caratteristiche tecniche:

4K ULTRA HD

Durata: 148 minuti ca.

Video: 2160p Ultra High Definition Dolby Vision 16x9 2.20:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 2 mono, Francese 5.1, Tedesco 5.1, Spagnolo 5.1, Portoghese 2.0, Polacco 2.0. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Francese, Danese, Olandese, Finlandese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Cinese, Croato, Greco, Ebraico, Ungherese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco, Arabo, Ceco. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

BLU-RAY

Durata: 148 minuti ca.

Video: 1080p High Definition 16x9 2.20:1

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 2 mono, Tedesco 5.1, Francese 5.1, Spagnolo 5.1, Portoghese 2.0, Polacco 2.0. DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1.

Sottotitoli: Francese, Islandese, Ungherese, Greco, Finlandese, Olandese, Danese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Tailandese, Turco, Ceco, Croato, Cinese, Arabo. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali:

Commento di Keir Dullea e Gary Lockwood

Documentario di Channel Four 2001: The Making of a Myth

4 Inserti Speciali: Sulle Spalle di Kubrick: L’Eredità di 2001; Visioni di un Futuro Passato: Un Film Profetico; 2001: Odissea nello Spazio - Uno Sguardo oltre il Futuro; Cosa c’è Lassù?

2001: Effetti Speciali e Progetto Grafico

• Look: Stanley Kubrick!

Traccia audio: 1966 Intervista a Stanley Kubrick Condotta da Jeremy Bernstein

Trailer Cinematografico