200 metri: il film di Ameen Nayfeh ad agosto al cinema con I Wonder Pictures

Dopo aver ricevuto il Premio del Pubblico alle Giornate degli Autori di Venezia77 e tanti altri lusinghieri riconoscimenti in numerosi festival internazionali, tra cui Miglior Film e Miglior Attore, 200 metri di Ameen Nayfeh arriverà al cinema in Italia grazie ad I Wonder Pictures.

Il film d'esordio del regista palestinese sarà nelle sale italiane a partire dal 25 agosto, in collaborazione Unipol Biografilm Collection: "200 metri è la mia storia" ha dichiarato Nayfeh, "è la storia di migliaia di palestinesi e, sicuramente, le storie possono cambiare la vita. Qui, in Palestina, siamo abituati ad adattarci a nuove situazioni, a fare come viene detto e a camuffare i nostri sentimenti. Ma questo non dovrebbe essere più accettabile. La libertà di movimento è un diritto umano fondamentale che appare come una favola in una realtà così brutale. Il protagonista Mustafa ha obbedito alle regole, ha sopportato l'umiliazione e ha fatto come gli è stato detto per garantirsi una piccola possibilità di stare con la sua famiglia, ma quando quelle stesse regole che lo hanno alienato mettono in pericolo i suoi cari e il senso della paternità, potrà ancora obbedire?".

200 metri racconta la storia di Mustafa e sua moglie Salwa, che vivono in Palestina in due paesi distanti solo duecento metri ma divisi dalla barriera di separazione israeliana: alla sera, quando tutto diventa buio, Mustafa accende una luce sul suo balcone per augurare la buonanotte alla moglie e ai figli che sono dall’altra parte e che, a loro volta, rispondono con un segnale. Quando però uno dei suoi figli è vittima di un incidente, all’uomo non resta che precipitarsi al checkpoint dove gli viene negato l’accesso, senza margine di trattativa. Disperato, chiede aiuto a un contrabbandiere per oltrepassare il muro: i duecento metri si trasformano in un’odissea di duecento chilometri, alla quale si uniscono altri viaggiatori determinati a superare e sconfiggere quella barriera. Dopo il documentario animato Flee di Jonas Poher Rasmussen un'altra storia vera di famiglie, amori e odissee.

Per altre notizie sulla programmazione di I Wonder Pictures, vi rimandiamo al trailer di Everything Everywhere All at Once, nuovo film della A24 in uscita nelle sale italiane dal prossimo 6 ottobre.