Dopo 20 settimane, Avengers: Endgame continua ad incassare al cinema

Quasi a ridosso delle venti settimane di programmazione in sala, Avengers: Endgame continua a perfezionare il proprio record aumentando la distanza che lo separa dall'adesso secondo miglior incasso nella storia del cinema, Avatar di James Cameron.

Nel week-end del Labor Day il film dei fratelli Russo ha infatti guadagnato altri $86,837, una cifra apparentemente molto bassa se confrontata con i numeri registrati negli scorsi mesi, tuttavia ancora abbastanza sorprendente: prima del fine settimana, infatti, il film aveva perso altri cinque schermi nel mercato domestico, scendendo a quota 110 sale, eppure la percentuale di guadagno indica un impressionante 72,7% su quattro giorni.

Insomma, i famosi pochi ma buoni.

Inoltre, bisogna ricordare che Avengers: Infinity War venne ritirato dal mercato domestico il 13 settembre 2018, ma continuò la sua corsa in molti altri circuiti internazionali fino ai primi mesi del 2019. La stessa manovra la Disney l'ha prevista per Avengers: Endgame, che probabilmente anche a causa dell'uscita di IT: Capitolo 2 molto presto abbandonerà le sale americane, ma dovrebbe continuare ad incassare in giro per il mondo almeno fino alle prime settimane del 2020.

Dei $2,796 miliardi incassati a livello globale, $858 milioni sono arrivati dal mercato Nord-Americano (Stati Uniti e Canada) mentre da quelli internazionali sono stati raccolti la bellezza di $1,937 miliardi. Avatar, lo ricordiamo, è distante circa $7 milioni a quota $2,789 miliardi complessivi.

Per altre notizie, guardate il calendario della Fase 4 del MCU e i migliori blu-ray di settembre, fra i quali anche quello di Endgame, finalmente disponibile per l'home-video.