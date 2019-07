A $20 milioni dal record, la Disney allarga la nuova distribuzione di Avengers: Endgame

La scelta non dovrebbe sorprendere nessuno data l'ormai ridottissima distanza dal record di Avatar, ma la Disney ha deciso di allargare la distribuzione della Bring Back Edition di Avengers: Endgame ad altri mercati internazionali.

Come confermato su Twitter dall'analista commerciale Taran Adarsh, la riedizione del kolossal dei fratelli Russo nei prossimi giorni arriverà anche in India. Nel post originale che potete trovare in calce all'articolo si legge infatti:

"Avengers: Endgame *versione estesa* tornerà in India per una riedizione limitata questo fine settimana".

La scelta del mercato non è da considerarsi casuale, in quanto il pubblico indiano è stato fra i più calorosi all'uscita originale del film prodotto da Kevin Feige, divenuto il più grande successo hollywoodiano nella storia del botteghino locale.

"L'isteria che circonda Avengers: Endgame, pubblicato nell'aprile di quest'anno, è stata diversa da qualsiasi altra cosa vista prima, con il film che ha battuto tutti i precedenti incassi di un'opera di Hollywood pubblicata in India", ha detto Ashish Saksena di BookMyShow ad Indian Express. "Il film ha venduto oltre 8,5 milioni di biglietti su BookMyShow, rendendolo il film di Hollywood più richiesto nel nostro paese. Con il film pronto per la re-release nei cinema, con ulteriori filmati post-crediti questa settimana, siamo fiduciosi che il fandom prenderà il sopravvento ancora una volta. Avengers: Endgame ha conquistato il pubblico in ogni frame con il suo inebriante mix di commedia, emozioni e sequenze d'azione incredibili. Gli amanti dei Marvel Studios torneranno sicuramente nelle sale del cinema per rivivere l'ultima grande avventura dei loro personaggi preferiti."

La distanza che separa Endgame da Avatar è di circa venti milioni ($22 milioni per l'esattezza) ed è improbabile che il film riesca ad ottenerli in questo week-end, ma quasi sicuramente l'estensione della Bring Back Edition in India fungerà da propellente.

La seconda release di Endgame ha comunque foraggiato l'uscita di Spider-Man: Far From Home, in una manovra commerciale ineccepibile. Resta però ancora da vedere quando i Marvel Studios toglieranno Endgame definitivamente dalla sale (Infinity War rimase nei cinema fino a settembre), quindi rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti riguardanti l'emozionante testa a testa per la vetta del box office.



