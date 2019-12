20 anni dopo, La Leggenda del Pianista sull'Oceano ha sbancato i botteghini in Cina

Il 15 novembre di quest'anno La Leggenda del Pianista sull'Oceano, celebre film di Giuseppe Tornatore, è stato distribuito in Cina in versione 4K ventuno anni dopo la sua release originale, che all'epoca fu etichettata come un flop.

Dalla sua re-release, il film con Tim Roth tratto dal romanzo scritto da Alessandro Baricco ha incassato ben 130 milioni di renminbi cinesi, superando sia i numeri di presenze medie che gli incassi del reboot di Charlie's Angels e di Somewhere Winter. All'epoca, aveva incassati soltanto 63 milioni.

Inoltre il sito douban.com, che mette insieme i voti assegnati sia dalla critica che dagli spettatori, ha assegnato all'opera di Tornatore una valutazione di ben 9.3, di molto superiore a quella dei recenti successi internazionali come Frozen II e Knives Out, fermi rispettivamente a quota 7.3 e 8.5.

A quanto pare il successo del film è dovuto non solo alla riedizione in 4K, ma soprattutto alla passione sempre crescente del pubblico cinese per i film del passato, sopratutto per quelli di registi non-cinesi. Il merito è anche di alcuni fra i più celebri festival cinematografici locali, che spesso e volentieri organizzano retrospettive su autori internazionali per farli conoscere al pubblico domestico.

