Tutti Tranne Te 2, Sydney Sweeney: 'Stiamo valutando un sacco di idee diverse'

Sydney Sweeney, che recentemente abbiamo visto nel trailer ufficiale di Immaculate, è tornata a parlare del suo ultimo successo. Tutti Tranne Te sta continuando a macinare incassi in giro per il mondo, ma l’attrice è già al lavoro sul sequel della commedia romantica che ha sbancato al box-office: cosa bolle in pentola?

In una recente intervista rilasciata a People, l’attrice ha confermato le voci di corridoio che la volevano già impegnata per un secondo capitolo di Tutti Tranne Te: “Stiamo fantasticando su un sacco di idee diverse. Non abbiamo ancora deciso con certezza ciò che faremo, ma stiamo lavorando di fantasia su cose diverse, vedremo quale di queste suonerà meglio”.

Tutti Tranne Te segue le vicende di Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell). I due si incontrano per caso, passano una notte insieme, poi le loro strade sembrano dividersi. Anni dopo, i due si ritrovano per puro caso al matrimonio della sorella di Bea in Australia. Tra gaffes ed escamotage, Bea e Ben finiscono per fare un patto: fingere agli occhi di tutti di essere una coppia! Tra i membri del cast, oltre alla nostra Sydney, troviamo Dermot Mulroney, Rachel Griffith, Alexandra Shipp, Michelle Hurd, Bryan Brown, Darren Barney e Hadley Robinson.

