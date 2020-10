2 Single a Nozze, Vince Vaughn crede nel sequel: 'Abbiamo un'idea davvero buona'

Sono passati già 15 anni da 2 Single a Nozze e di tanto in tanto tornano a circolare voci su un possibile sequel. Vince Vaughn, che con Owen Wilson forma nel film un irresistibile duo comico, non si sente un "tipo da sequel" e ha sempre evitato operazioni di questo tipo, ma in questo caso potrebbe fare un'eccezione.

Intervenuto a ReelBlend di CinemaBlend, Vince Vaughn ha parlato della sua prossima commedia horror Freaky, ma si è anche lasciato andare ad alcune considerazioni su 2 Single a Nozze e sull'eventuale sequel.

"David Dobkin [regista del film del 2005] ha avuto un'idea davvero buona, attuale. Non ho mai fatto un sequel dei miei film dell'epoca, perché mi sembrava che stessimo solo rincorrendo un successo. Ma quello che mi piace di dove potrebbe essere [un sequel] è che c'è qualcosa di questo momento che sembra molto buona... molte di queste commedie, anche 2 Single a Nozze, sono una sorta di investigazione su cose che penso siano reali nelle nostre vite, ma molto caricate verso l'assurdo."

Alla fine del film del 2005, Jeremy (Vince Vaughn) e John (Owen Wilson) hanno trovato il vero amore rispettivamente in Gloria (Isla Fisher) e Claire (Rachel McAdams). È difficile immaginare un sequel senza questi quattro personaggi, ma è altrettanto difficile immaginare che accettino tutti di tornare, per non parlare del resto del cast, che comprende tra gli altri anche Bradley Cooper, Christopher Walken e Will Ferrell, al posto del quale avrebbe potuto esserci Nicolas Cage.