2 Single a Nozze, Vince Vaughn conferma di essere in trattative per il sequel

A quindici anni di distanza dal primo film, sembra che finalmente si possa iniziare seriamente a sperare per un sequel di 2 Single a Nozze. A confermarlo è Vince Vaughn in un'intervista con Entertainment Tonight.

"Owen, io e il regista [David Dobkin] stiamo parlando per la prima volta in modo serio di un sequel per il film" ha affermato l'attore, che nella in 2 Single a Nozze interpretava il ruolo di Jeremy Grey, avvocato divorzista che con l'amico e collega John Beckwith (Owen Wilson) era solito imbucarsi ai matrimoni per scroccare cibo e divertimento.

"C'è questa idea che ci sembra decisamente forte... Quindi siamo nelle prime fasi delle conversazioni al riguardo" rivela.

E questa idea deve essere proprio vincente, perché proprio Vaughn qualche tempo fa aveva dichiarato in un'altra intervista che "David Dobkin ha avuto un'idea davvero buona che è estremamente contemporanea. Non ho mai realizzato sequel di parecchi dei miei film perché mi sembrava come se stessimo rincorrendo il successo. Ma quello che mi piace di 2 Single a Nozze è che c'è qualcosa di attuale che mi dà un'ottima sensazione".

Vedremo dunque a cosa porteranno queste trattative preliminari. Intanto, l'attore è attualmente impegnato con la promozione del suo ultimo film, Freaky, il nuovo horror targato Blumhouse con Kathryn Newton.