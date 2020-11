2 Single a Nozze e la scena di nudo con Jane Seymour: 'Owen Wilson era in imbarazzo'

Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Vince Vaughn sul sequel di 2 Single a Nozze e ora è giunto il momento di tornare a parlare di una delle scene più imbarazzanti del film con Owen Wilson.

Stiamo parlando del momento in cui la madre dell'interesse amoroso di John si avvicina a lui in camera da letto, intimandogli di chiamarla "Kitty Cat" e di metterle le mani sul seno appena rifatto per sedurlo. L'attrice Jane Seymour ha rivelato a PeopleTV che il collega non era esattamente a suo agio in quel momento:

"Per Owen è stato un po' imbarazzante. Doveva mettere le mani sul mio seno, mi guardò e disse 'Ehm, cosa ne pensi di tutto questo?', e io risposi 'Beh, Jane Seymour potrebbe avere qualche problema al riguardo, Kitty Cat invece no'".

A quanto pare si era calata perfettamente nel personaggio, per quanto la situazione fosse assurda. Wilson, invece, non ha dovuto fare un grande sforzo per recitare la parte del ragazzo imbarazzato di fronte alle avances di una donna più grande... Per di più l'attrice ha rivelato che sul copione le cose sarebbero dovute andare diversamente: "L'ho fatto durante l'audizione, non era nello script. È stata una mia aggiunta al ruolo e credo che sia per questo che ho ottenuto la parte".

Nel film erano presenti anche Isla Fisher e Rachel McAdams, nella parte delle figlie di Seymour. Alcuni membri del cast si sono già detti disposti a tornare per un sequel di 2 Single a Nozze.