2 Single a Nozze, tutto quello che sappiamo sull'atteso sequel: ci sarà Daniel Craig?

Nel 2016 venne annunciato un sequel di 2 Single a Nozze, celebre commedia rated-r acclamata dalla critica e campione di incassi, con Owen Wilson e Vince Vaughn pronti a riprendere i loro iconici ruoli degli scapestrati John e Jeremy.

Tuttavia, da allora gli aggiornamenti sul progetto sono stati pochissimi, ma del materiale da riportare ai fan ancora in attesa è sparso in giro per il web.

Ad esempio, in una vecchia intervista, il co-protagonista Owen Wilson dichiarava: "Ho appena incontrato David Dobkin [regista del film originale, ndr] e a Hollywood si sa, non si può mai dire. Sarebbe molto divertente da fare."

Per quanto riguarda la trama del sequel, sembra che Wilson, Vaughn e Dobkin abbiano già qualcosa in mente. "Vince, Owen e io ci siamo seduti un giorno e abbiamo messo insieme la storia. È stato davvero divertente. Avevamo pensato di contattare Daniel Craig per fare di lui il maestro dell'arte di imbucarsi ai matrimoni, e nel film John e Jeremy sarebbero stati minacciati dalla sua presenza. Era come il Terminator dell'imbucarsi ai matrimoni" aveva detto Dobkin in un'altra intervista, mentre Wilson aveva confermato: "Sì, era una delle idee che abbiamo messo insieme. Forse ci sarà una nuova generazione di mattacchioni con la passione di imbucarsi ai matrimoni, e noi due dobbiamo fare da mentori."

Più recentemente anche Isla Fisher (interprete di Gloria) si è detta speranzosa: "Mi sono imbattuto in Vince Vaughn ad una festa e ha detto che faremo davvero un sequel, quindi sono molto entusiasta di scoprire cosa è successo a Gloria dopo la fine del primo film. Non so se posso parlarne, ma a quanto pare sono davvero a lavoro su un nuovo film, e la cosa mi diverte troppo!".

Voi vorreste un sequel di 2 Single a Nozze? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti ecco un aneddoto esilarante su Rachel McAdams; inoltre, scoprite con quale opera Vince Vaughn è finito nella nostra classifica dei migliori film del 2019 ancora inediti in Italia.