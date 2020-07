2 Single a Nozze, il regista rivela: 'La scena con Will Ferrell? Credevo non funzionasse'

Uno degli elementi più assurdi ed apprezzati di 2 Single a Nozze fu senza dubbio il personaggio di Will Ferrell: il comico, come tutti ricorderete, interpretava il "maestro" dei due protagonisti, colui che aveva insegnato loro l'arte del rimorchiare ai matrimoni e che, stanco della solita routine, era finito per imbucarsi ai funerali.

Un'apparizione breve quanto efficace quella di Ferrell, che però rischiò di non essere inserita nella versione finale del film: come rivelato dal regista David Dobkin, infatti, il personaggio di Chazz fu inserito solo in un secondo momento su intuizione di Owen Wilson, ma sembrò ben poco convincente durante le riprese.

"Quella scena non era nel film, solo che ci fu un momento in cui Owen disse: 'Non sarebbe divertente se ci imbucassimo ai funerali?' Così più tardi gli dissi: 'Owen, e se andaste a incontrare Chazz? Parli di questo tipo ma non si vede mai nel film. Se andaste a chiedergli qualche consiglio e lo trovaste a imbucarsi ai funerali?' E così Owen scrisse la scena" ha spiegato il regista.

Dobkin ha poi proseguito: "Fu una di quelle cose che giri e pensi: 'Ma funzionerà davvero?' È una scena piuttosto strana". Per il futuro, comunque, qualcosa sembra muoversi: ecco tutto ciò che sappiamo sul possibile sequel di 2 Single a Nozze.