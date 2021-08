2 Single a Nozze, Owen Wilson: Dopo pandemia io e Vince Vaughn ci imbucheremo ai matrimoni

Sono trascorsi oltre 15 anni dall'uscita del primo capitolo, eppure le voci sul sequel di 2 Single a Nozze non sono mai state così rumorose: in una nuova intervista, il co-protagonista Owen Wilson è stato interrogato sul progetto, ecco che cosa ha dichiarato.

"Immagino che se i fan dovessero alzarsi dalla sedia e iniziare a pretenderlo, allora chi siamo noi per dire di no?". L'attore, parlando con Esquire, ha anche scherzato: "Vince e io abbiamo deciso che, quando questa pandemia sarà finita, forse, proveremo davvero ad imbucarci in qualche matrimonio, solo per celebrare il ritorno alla normalità. Quindi forse trarremo ispirazione da questa pazzia!".

Nel corso dell'interista Owen Wilson si è aperto ulteriormente sulla sua relazione con Vince Vaughn, con cui ha recitato in numerosi film, svelando che i due sono diventati subito amici dopo essersi conosciuti. "Ho incontrato Vince tramite Ben Stiller, non molto tempo dopo il mio arrivo a Los Angeles, ma è stato solo quando abbiamo lavorato su 2 Single a Nozze che siamo diventati amici. E, non so, è così che funziona: con alcune persone in questo ambiente semplicemente va così."

In precedenza, lo stesso Owen Wilson aveva rivelato che la sceneggiatura del sequel di 2 Single a Nozze è già stata completata: "C'è una sceneggiatura, si: David Dobkin, che ha diretto ovviamente il primo film, ha lavorato al copione del sequel e ne abbiamo parlato ed è stato bello parlare con Vince di questo nuovo film", aveva dichiarato Wilson a Collider qualche mese fa. "È uno di quei film che sembra connettersi con le persone, quindi se riusciamo a trovare delle idee che pensiamo possano essere grandiose, sono sicuro che lo faremo. Si era parlato di iniziare le riprese ad agosto, ma la vedo dura. Penso che prima di tutto sia importante assicurarci di avere una grande storia".

Originariamente distribuito da New Line Cinema, 2 Single a Nozze è stato prodotto con un budget dichiarato di $40 milioni e ha incassato oltre $283 milioni al botteghino globale. Ad inizio estate era emerso un rapporto secondo il quale il sequel di 2 Single a Nozze sarebbe stato prodotto da HBO Max, ma da allora non ci sono stati ulteriori sviluppi sullo stato del film.