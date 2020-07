2 single a nozze, Nicolas Cage stava per avere il ruolo di Will Ferrell

Nicolas Cage stava per interpretare Chazz in 2 single a nozze, comedy di David Dobkin, con protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn. A rivelarlo è stato proprio il regista del film in una recente intervista. Nonostante Chazz non sia uno dei protagonisti del film, la performance di Will Ferrell è rimasta tra i momenti iconici del film.

2 single a nozze è uscito nelle sale quindici anni fa ma rimane uno dei cult della commedia americana contemporanea. Will Ferrell interpreta Chazz, un uomo di mezz'età che vive ancora con la mamma e s'imbuca ai matrimoni e addirittura ai funerali per abbordare belle ragazze.

"Avevo bisogno di un momento che toccasse il fondo ed era come se sapessi che avremmo parlato di Chazz, e se andassimo a trovarlo e scoprissimo che s'imbuca ai funerali? E sarà così triste che ti rimanderà dal tuo amico. Quindi Owen scrisse la maggior parte di quella scena e fu davvero divertente. Abbiamo cercato di far arrivare Will fino alla mezzanotte della sera precedente alle riprese. Era solo un giorno. Ci siamo trovati davvero in difficoltà e abbiamo avuto Nick Cage come riserva. Mai detto a nessuno" ha confessato Dobkin.



Avreste preferito vedere Nicolas Cage al posto di Will Ferrell? In entrambi i casi la sequenza di Chazz sarebbe probabilmente diventata iconica, visto il talento di Cage nelle interpretazioni sopra le righe e la bravura di Ferrell nell'interpretazione di personaggi bizzarri.

L'attore ha raccontato di essere sorpreso di come la gente lo fermi e gli urli 'polpettone', proprio come il suo personaggio nei confronti della madre.

Dobkin era convinto che la scena con Will Ferrell funzionasse nella parte finale del film. Chissà che il personaggio non torni in un seguito. David Dobkin non escluso un sequel di 2 single a nozze, spiegando come potrebbe essere il film.