2 Single a Nozze, anche Isla Fisher è pronta a tornare per il sequel

Dopo ben quindici anni di attesa, qualcosa sembra aver cominciato a muoversi davvero e un sequel di 2 Single a Nozze, commedia divenuta negli anni un cult, appare possibile. Qualche settimana fa Vince Vaughn ha confermato di essere in trattative e adesso anche Isla Fisher ammette che tornerebbe volentieri nel film.

Intervistata da ComicBook.com in occasione dell'uscita del suo nuovo film Fata Madrina cercasi su Disney+, Isla Fisher ha risposto anche all'inevitabile domanda sul suo interesse verso un eventuale sequel di 2 Single a Nozze.

"Lo vorrei al 100%" ha risposto, "penso che ci sia ancora un sacco di comicità da portare alla luce. Penso che quei due abbiano una chimica così grande, così naturale. Mi è piaciuto molto interpretare una ninfomane bipolare. Sarebbe davvero divertente tornare in quel ruolo, che mi ha portato abbastanza fortuna da essere scelta anche per film fantastici come Fata Madrina cercasi. Sì, sarebbe davvero divertente!"

A ottobre lo stesso Vince Vaughn aveva anticipato una grande idea del regista David Dobkin su come impostare un sequel di 2 Single a Nozze. Il film del 2005 si concludeva con i personaggi di Vaughn e di Owen Wilson che trovavano l'amore nelle sorelle Cleary, una delle quali era interpretata da Isla Fisher (l'altra, come si ricorderà, era Rachel McAdams). Non ci resta che aspettare e scoprire se la storia potrà davvero andare avanti.