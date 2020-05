2 Single a Nozze, per far sorridere Rachel McAdams servì una parola piuttosto sconcia

Il mestiere dell'attore richiede una buona capacità di saper ridere e piangere a comando in maniera credibile, ed è cosa risaputa che più o meno ogni star di Hollywood abbia il suo trucco per riuscire al meglio nella difficile missione. In qualche caso, però, un aiuto non fa male: ne sa qualcosa Rachel McAdams.

Pare infatti che durante le riprese di 2 Single a Nozze l'attrice de Le Pagine della Nostra Vita abbia avuto qualche difficoltà a stamparsi in volto un'espressione abbastanza felice da risultare credibile per la scena che avrebbe dovuto girare.

La scena in questione era quella della festa di fidanzamento della sua Claire con Sack (Bradley Cooper), in particolare la sequenza in cui il personaggio di McAdams avrebbe dovuto ballare con il padre William, interpretato da Christopher Walken.

Proprio Walken, a questo punto, ne venne fuori con la più banale delle soluzioni: l'attore, infatti, cominciò a sussurrare in continuazione all'orecchio della collega la parola "fart" (letteralmente: scoreggia), cosa che a quanto pare bastò a far sorridere McAdams per tutta la durata della scena. Cosa dire: le soluzioni semplici, in fondo, sono sempre le migliori!

A proposito di Rachel McAdams, l'attrice ha annunciato nei mesi scorsi che non riprenderà il suo ruolo in Doctor Strange and the Multiverse of Madness.