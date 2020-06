2 Single a Nozze, il cult con Owen Wilson e Vince Vaughn fece infuriare il Congresso USA

Stasera torna in tv 2 Single a Nozze, celebre commedia del 2005 con protagonisti Owen Wilson e Vince Vaughn nei panni di scapoli senza ritegno con l'hobby di imbucarsi ai matrimoni e Rachel McAdams e Isla Fisher in quelli delle due ragazze di cui i protagonisti si innamoreranno.

Il film, all'epoca acclamata dalla critica e premiata da un clamoroso successo al botteghino (quasi $300 milioni di dollari accumulati da un budget di appena $40 milioni), negli anni è divenuto un vero e proprio cult e ha contributo alla rinascita della commedia rated-r statunitense.

Fra le curiosità più esilaranti, alcuni guai col Congresso degli Stati Uniti: come di certo chi ha visto (e rivisto) il film ricorderà, i protagonisti ad un certo punto utilizzano la scusa della Purple Heart per rimorchiare alcune damigelle durante uno dei primi matrimoni mostrati all'inizio della pellicola. Ebbene, dato che la Purple Heart è uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell'esercito degli Stati Uniti (a partire dal 5 aprile 1917 viene assegnata in nome del Presidente a coloro che sono stati feriti o uccisi durante lo svolgimento del proprio dovere in campo bellico), l'uso che ne viene fatto dai protagonisti del film fece storcere il naso al governo USA. Senza contare, poi, che per promuovere la pellicola i produttori avevano creato un sito ufficiale dal quale si poteva stampare una finta Purple Heart da usare come espediente per rimorchiare e ottenere bevande gratis.

Una mossa che non è affatto piaciuta al Congresso, che costrinse la Tapestry Film e la New Line Cinema a fare dietro-front.

