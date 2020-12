2 Single a Nozze, continuano i rumor sul sequel: anche Christopher Walken vuole tornare

Dopo che qualche settimana fa Vince Vaughn ha confermato di essere in trattative per il chiacchieratissimo sequel di 2 single a nozze, le voci di corridoio si vanno rafforzando con le nuove dichiarazioni di Jane Seymour.

L'attrice, che nel film originale con Owen Wilson e Rachel McAdams ha interpretato la moglie del personaggio di Christopher Walken, ha confermato il suo interessamento e quello della superstar premio Oscar.

Parlando con Cinemablend, la Seymour ha confermato che entrambi sono pronti a riprendere il loro ruolo originale nel sequel: i due attori hanno recentemente lavorato insieme in The War with Grandpa di Tim Hill, ma sfortunatamente l'attrice ha anche aggiunto che per il momento non è stata contattata in via ufficiale.

"Ne abbiamo parlato e abbiamo detto che ci piacerebbe fare un sequel, almeno è così che mi ricordo quella conversazione! Io ho sicuramente detto che mi sarebbe piaciuto. Sono sicura che l'ha detto anche lui, so che adora quel film. Ho letto di questi rumor negli scorsi mesi, ma nessuno mi ha ancora fatto una telefonata. Quindi non so se sarò coinvolta o meno."

Recentemente anche Isla Fisher ha garantito il suo interessamento: secondo voi il film vedrà mai la luce verde dei produttori? Siete fan della commedia del 2005? Ditecelo nella sezione dei commenti!