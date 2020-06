2 Single a Nozze, ecco come potrebbe essere il sequel secondo il regista

Dopo il successo di 2 Single a Nozze nel 2005, che vide il pubblico adorare il duo comico composto da Owen Wilson e Vince Vaughn, è stato naturale per Warner Bros pensare a un sequel, ma negli anni l'idea non si è mai concretizzata. Un secondo capitolo del film fu annunciato nel 2016, ma da allora non ci sono stati grandi passi avanti.

Il regista David Dobkin, parlando con Collider del suo prossimo film in uscita Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, è tornato sull'argomento e ha spiegato perché finora lui, Owen Wilson e Vince Vaughn non hanno preso davvero in considerazione l'idea.

"Tutti continuano a insistere per un sequel di 2 Single a Nozze. Non abbiamo ancora una sceneggiatura. Per molto tempo ogni anno mi è stato offerto di fare un sequel, ma nessuno voleva rifare una copia dello stesso film. Ogni cosa di cui abbiamo parlato in quegli anni era praticamente lo stesso film, e noi ci chiedevamo: Perché?"

Qualche tempo fa, però, Dobkin ha avuto un'idea che potrebbe valere la pena approfondire per un secondo capitolo del film. "Dieci anni dopo, quando mi è stato chiesto di nuovo e per l'ennesima volta ho agganciato il telefono, ho pensato: Beh, sarei curioso di sapere come sarebbe per quelli sulla quarantina che finiscono per tornare single e rituffarsi nel mondo. Che storia strana sarebbe, difficile e stimolante. E finché c'è di mezzo una vera storia, per me ci può essere un film."

Staremo a vedere se l'idea si concretizzerà e come. Intanto recentemente si è parlato di una possibile presenza di Daniel Craig nel sequel di 2 Single a Nozze, film che fece infuriare il Congresso USA.