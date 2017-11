2 petizioni Online vogliono Casey Affleck fuori dalla cerimonia degli Oscar 2018

L'anno scorsoha portato a casa la statuetta come miglior attore pernonostante in passato fosse in causa con due donne facenti parte del cast del documentario, che lo hanno accusato di molestie.

Prima del caso Weinstein a Hollywood questo genere di accusa non precludeva opportunità lavorative alle persone chiamate in causa dalle vittime. Alcuni casi saliti agli onori della cronaca nel corso degli anni e noti alla stragrande maggioranza del pubblico coinvolgono personaggi di spicco come Roman Polanski, Woody Allen e lo stesso Casey Affleck: tutti loro hanno continuato a lavorare nell'industria del cinema.

E' tradizione, alla cerimonia degli Oscar, che il vincitore per la categoria Miglior Attore Protagonista dell'anno precedente, annunci - e dunque sia presentatore - della categoria Migliore Attrice Protagonista per l'anno in corso. In molti si sono lamentati e vorrebbero Affleck fuori dalla cerimonia; pertanto sono uscite due petizioni online che chiedono all'Academy di non permettere all'attore di partecipare alla kermesse 2018. Se volete visionarle potete cliccare QUI e QUI.

Le accuse nei confronti del premio Oscar arrivarono da Magdalena Gorka e da Amanda White e risalirebbero al 2009: la vicenda arrivò dal giudice e, tra le condotte inappropriate le due donne avrebbero segnalato linguaggio inadatto, ostruzionismo dopo essere stato respinto e messaggi di testo dal contenuto abusivo.