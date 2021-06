Solo 2 ore: l'ultima volta di Richard Donner alla regia aspettando Arma Letale 5

Solo 2 ore uscì nelle sale cinematografiche nel lontano 2006 e ad oggi rimane l'ultima pellicola diretta da Richard Donner, veterano del cinema americano e specializzato principalmente nell'action che è generalmente conosciuto sia per aver diretto tutti i capitoli della saga di Arma Letale ma anche per aver firmato il primo film su Superman.

La pellicola è un intenso thriller con la componente fondamentale dell'inseguimento, dato che il poliziotto di New York, l'alcolizzato Jack Mosley - interpretato da un magnifico Bruce Willis - deve trasportare il testimone chiave di un processo dal carcere in cui si trova fino al palazzo di giustizia evitando che questi venga ucciso nel tragitto, che consiste di ben 16 quartieri da percorrere (il titolo originale della pellicola è appunto 16 Block, mentre quello italiano fa riferimento al tempo limite che il protagonista ha per compiere tale missione, quasi in stile videogame).

Solo 2 ore incassò circa 65 milioni di dollari al box-office deludendo un po' le alte aspettative che due nomi quali quelli di Donner e Willis al fianco potevano portare con sé, vista la notorietà e la bravura comprovata. Donner, che oggi ha ben 91 anni (compiuti lo scorso aprile), non ha più diretto un film da allora godendosi di fatto una meritata pensione dopo aver contribuito al successo di un genere (quello del Buddy movie con Arma Letale) e averne inaugurato un altro (il cinecomic, con Superman del 1978).

Ma il regista potrebbe presto tornare con l'entrata in produzione di Arma Letale 5. Già prima dell'arrivo della pandemia di coronavirus, Donner aveva in qualche modo suggerito l'idea del suo ritorno alla regia per il quinto (e presumibilmente ultimo) capitolo della saga action-poliziesca con Gibson e Glover di nuovo protagonisti, ma la situazione sanitaria ha bloccato tutti i piani in corso. In una nuova intervista concessa al Telegraph, Donner ha quindi confermato il suo ritorno alla regia.

Donner, che ha diretto tutti i capitoli precedenti della saga di Arma Letale, ha dichiarato: "Questo è il capitolo finale, è sia un privilegio che un dovere da parte mia mettere la parola fine. E' emozionante, veramente... è l'ultimo, ve lo prometto".