2 gran figli di...: trailer per la commedia con Owen Wilson e Ed Helms

La Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano ufficiale di, la nuova commedia di, interpretata dae da

Precedentemente nota come Bastards, la pellicola è poi stata reintitolata Father Figures negli Stati Uniti e da noi uscirà col titolo Due gran figli di… Il film è stato girato tra l’ottobre e il dicembre del 2015 e il primo trailer ufficiale è stato diffuso oltre un anno fa. Sarebbe dovuto approdare in sala nel novembre 2016, ma a causa dei continui rinvii si è arrivati all’uscita americana il 22 dicembre scorso. Nelle sale italiane è previsto per il 1° marzo 2018.

Sinossi: Wilson e Helms sono Kyle e Peter Reynolds, due fratelli cui la madre, piuttosto eccentrica, ha sempre raccontato che il padre era morto quando erano ancora piccoli. Una volta scoperto che non è così, decidono di mettersi alla ricerca del loro vero padre e vengono anche a sapere alcune cose della loro madre che forse avrebbero preferito non conoscere.

Il film è interpretato anche dal premio Oscar® J.K. Simmons (“Whiplash”), da Katt Williams, dal quarterback della NFL Hall of Fame diventato attore Terry Bradshaw, da Ving Rhames (i film della serie “Mission Impossible”), da Harry Shearer (“The Simpsons”), dalla candidata all’Oscar® June Squibb (“Nebraska”), dal premio Oscar® Christopher Walken (“Il cacciatore”) e dalla candidata all’Oscar® Glenn Close (“Albert Nobbs”, “Guardiani della Galassia”) nel ruolo della madre dei due gemelli.