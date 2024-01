Io sono nessuno 2 si farà! La conferma arriva da Connie Nielsen

È arrivata la buona notizia che aspettavamo tutti: il sequel di Io Sono Nessuno diventerà realtà! A confermarlo è stata l'attrice Connie Nielsen dopo le anticipazioni di David Leitch su Nobody 2, il film d'azione con protagonista Bob Odenkirk.

Le parole di Connie Nielsen non lasciano spazio a dubbi: "Sì, lo stiamo facendo, ma non posso ancora dirvi nulla a riguardo" ha detto Nielsen a ComicBook.com preannunciando così il suo ritorno come Becca Mansell. Insieme a Nielsen, dunque, tornerà il "signor nessuno" della star di Better Call Saul, e ciò sicuramente apre le porte anche un'espansione del franchise.

Al momento i dettagli sulla produzione di Io sono Nessuno 2 sono scarsi: non sappiamo se il film sia già in fase di pre-produzione, ma la notizia ufficiale di un sequel non può che rendere felici i fan di Bob Odenkirk aka Hutch Mansell. Ma di cosa parlerà Nobody 2? Il primo film si chiude con un felice ricongiungimento familiare e una nuova consapevolezza per Hutch che ha finalmente ritrovato se stesso dopo aver passato anni a seppellire il suo lato più oscuro. Nei titoli di coda, però, vediamo il personaggio di Bob Odenkirk insieme a Harry e David in un camion pieno di armi e ciò potrebbe rappresentare un ottimo punto d'appoggio per la trama del secondo film.

Nell'attesa di scoprire nuovi dettagli su Nobody 2, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Io sono nessuno.