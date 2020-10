1Up, Ellen Page protagonista della nuova commedia a tema videogame

Come scrive l'Hollywood Reporter, Ellen Page (June, The Umbrella Academy) e Paris Berelc (Tall Girl) reciteranno insieme in 1Up, nuova commedia a tema videogiochi diretta da Kyle Newman (Fanboys, The Crazies) e prodotta da Buzzfeed StudiosJulia Yorks.

La descrizione breve parla di 1Up come "di una sorta di Pitch Perfect ambientato però nel mondo degli eSports con un forte sfondo gamergate". La versione lunga ci dice che la storia del film segue la vicenda di una videogiocatrice di nome Vivian Lee che sceglie di abbandonare la sua squadra di eSport del college perché stufa del sessismo dei suoi colleghi uomini. Con la sua borsa di studio in palio, Vivian si vede però costretta a mettere insieme una squadra di calibro Varsity e tutta al femminile per competere e vincere contro i nemici-amici maschi.



Grazie all'aiuto di un'enigmatica allenatrice che torna sotto i riflettori dopo essere passata per lo scandalo Gamergate, la giovane videogiocatrice recluterà una squadra di disadattate inesperte per prendere seriamente a calci gli hardcore gamer professionisti.



A vestire i panni della studentessa Vivian ci sarà la Berelc, mentre Ellen Page ricoprirà la parte dell'allenatrice. La produzione dovrebbe cominciare già il prossimo mese a Toronto.



