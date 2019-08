1917: il war movie di Sam Mendes si svela con il primo trailer!

Universal Pictures ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di 1917, il nuovo ambizioso film di Sam Mendes ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e che vede nel cast Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Richard Madden e Mark Strong. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Questa la sinossi ufficiale: "In piena Prima Guerra Mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George Mackay) e Blake (Dean-Charles Chapman) devono affrontare una missione apparentemente impossibile. In una gara contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio con l'obiettivo di fermare un attacco mortale nei confronti centinaia di soldati - tra i quali c'è anche il fratello di Blake.

Il film è ambientato in uno degli anni cruciali della Grande Guerra - ricordiamo infatti che nel 1917 la Germania diede al via al primo devastante bombardamento della capitale britannica. Nel cast di 1917 ci saranno anche Andrew Scott, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan, Claire Duburcq. Qui trovate le prime foto dal set di 1917.

Scritto dallo stesso regista insieme a Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful), 1917 è prodotto dalla Neal Street Procutions per la DreamWorks Pictures in collaborazione con New Republic Pictures. Negli Stati Uniti il film sarà distribuito in alcune sale selezionate il 25 dicembre 2019 per poi uscire definitivamente in larga scala il 10 gennaio 2020.