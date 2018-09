1917: Tom Holland possibile protagonista del war movie di Sam Mendes

La star di Spider-Man, Tom Holland, è in trattative per ottenere il ruolo del giovane protagonista nel film 1917, dramma sulla Prima Guerra Mondiale diretto dal regista di Skyfall, Sam Mendes. Al momento Holland è ancora impegnato sul set di Spider-Man: Far From Home, sequel di Spider-Man: Homecoming, dopo esser comparso in Avengers: Infinity War.

Come riporta THS, Tom Holland sarebbe sul punto di entrare nel cast di 1917 per recitare nel ruolo principale. I dettagli sul personaggio non sono ancora noti. Il progetto è prodotto da Amblin Partners di Steven Spielberg.

Dopo aver abbandonato il franchise di James Bond, per il quale ha girato Skyfall e Spectre, Sam Mendes si cimenta in un dramma storico per cui si è cimentato anche nella scrittura dello script insieme a Krysty Wilson-Cairns. I due hanno lavorato insieme anche in un altro imminente progetto, The Voyeur's Motel.

Sam Mendes ha vinto un Oscar al miglior regista nel 2000 per American Beauty, pellicola che vinse la statuetta quale miglior film.

Dalla crudeltà di Thanos a quella della Prima Guerra Mondiale per Tom Holland, che prima di conoscere il successo con il ruolo di Peter Parker partecipò a diversi film, fra cui The Impossible, diretto da Juan Antonio Bayona, al fianco di Ewan McGregor e Naomi Watts, Come vivo ora di Kevin Macdonald, insieme a Saoirse Ronan, Locke di Steven Knight, dove presta la voce ad uno dei figli di Tom Hardy, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick di Ron Howard e Civiltà perduta di James Gray.

Nel 2017 Tom Holland ha lavorato con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon e Nicholas Hoult nel film di Alfonso Gomez-Rejon, The Current War.