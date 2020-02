1917, tutti i tagli nascosti nel finto piano sequenza di Sam Mendes e Roger Deakins

L’utente di YouTube Harrison Edgecombe ha riassunto in un video di quattro minuti tutti i tagli invisibili che hanno permesso in fase di montaggio la realizzazione del finto piano sequenza che compone 1917, il nuovo film di Sam Mendes.

Come al solito, potete visionare il filmato in calce all'articolo: voi li avevate riconosciuti tutti i "tagli fantasma" durante la visione del film? Alcuni sono ben evidenti, ma un occhio attento avrebbe potuto scoprire i trucchi realizzati da Mendes e dal sui direttore della fotografia Roger Deakins.

1917 si è presentato ai 92esimi Academy Awards con 10 nomination, a pari merito con The Irishman e C'Era Una Volta a Hollywood e un gradino sotto le 11 nomination di Joker, il film con più candidature della serata. Come sappiamo tuttavia, i pronostici sono stati ribaltati dalla storica vittoria di Parasite, che presentatosi con appena sei nomination ha fatto praticamente piazza pulita, non solo aggiudicandosi le statuette per miglior film internazionale e sceneggiatura originale, ma soffiando a Mendes e 1917 quelle per regia e Best Picture, premi per i quali il film della Amblin aveva fatto incetta nelle competizioni collaterali della Stagione dei Premi.

Un'altra sorpresa della cerimonia è stata l'Oscar agli effetti speciali proprio per 1917, che lo ha soffiato ai favoriti Avengers: Endgame, Star Wars: The Rise of Skywalker e Il Re Leone. Gli altri due premi vinti dal war-movie sono stati quello per la fotografia e quello per il miglior sonoro.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla realizzazione di 1917 e alle varie sfide della produzione.