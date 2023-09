1917, quanti tagli nascosti ci sono nel film girato come un unico piano sequenza?

Un paio d'anni fa 1917 ha provato a stupirci proprio come fece prima di lui il Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu (giusto per citare l'esempio più recente): Sam Mendes ci presentò il film sulla prima guerra mondiale come girato come un unico piano sequenza, ammettendo però ovviamente la presenza di alcuni tagli ben nascosti.

Girare un intero film in un solo colpo è d'altronde un'impresa probabilmente inavvicinabile anche per il più abile dei registi, e per questo (proprio come fu per Birdman e per altri prima di lui) anche il buon Sam decise di affidarsi al montaggio per far sparire quei tagli tra un breve piano sequenza e l'altro: ma quante sono, effettivamente, le riprese continue effettuate dal regista di American Beauty?

Il numero effettivo non ci è mai stato rivelato: lo stesso Mendes e i suoi collaboratori ci sfidarono anzi a indovinarne il numero, specificando poi che nessuno si fosse neanche avvicinato alla cifra reale! Il regista ci comunicò però la durata della ripresa più breve e di quella più lunga, vale a dire circa 39 secondi per la prima e 8 minuti e 30 per la seconda.

E voi, siete riusciti ad individuare qualche taglio ben nascosto nel film con George MacKay? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di 1917.