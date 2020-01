1917 di Sam Mendes trionfa ai Critics Association Awards di Hollywood

I membri della Hollywood Critics Association hanno concluso il decennio con la terza cerimonia di premiazione annuale assegnando i premi dell'ultima stagione cinematografica. 1917 di Sam Mendes ha bissato il premio ai Golden Globes, portandosi a casa il riconoscimento al miglior film assegnatogli dall'HCA nella serata di ieri.

Il film è stato premiato come miglior film d'azione/guerra, oltre ad aver ricevuto il premio per la miglior fotografia a Roger Deakins e per il miglior montaggio a Lee Smith, ottenendo il maggior numero di premi della serata, ben quattro.

La rivincita delle sfigate di Olivia Wilde si è aggiudicato tre premi, tra cui quello alla miglior regista donna alla stessa Wilde, miglior interpretazione di un'attrice under 23 a Kaitllyn Dever e il premio alla miglior commedia/musical insieme a Rocketman.



Ecco i premi principali della terza edizione annuale della Hollywood Critics Association. Al link potete trovare tutta la lista completa.



Best Picture: 1917

Best Actor: Joaquin Phoenix (Joker)

Best Actress: Lupita Nyong'o (Noi)

Best Supporting Actor: Joe Pesci (The Irishman)

Best Supporting Actress: Jennifer Lopez (Le ragazze di Wall Street - Business Is Business)

Best Adapted Screenplay: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Best Original Screenplay: Han Jin-won e Bong Joon-ho (Parasite)

Best Male Director: Noah Baumbach (Storia di un matrimonio)

Best Female Director: Olivia Wilde (La rivincita delle sfigate)

Best Performance by an Actor 23 and Under: Noah Jupe (Honey Boy)

Best Performance by an Actress 23 and Under: Kaitlyn Dever (La rivincita delle sfigate)

Breakthrough Performance Actor: Kelvin Harrison Jr. (Waves)

Breakthrough Performance Actress: Jessie Buckley (A proposito di Rose - Wild Rose)

Best Cast Ensemble: Cena con delitto - Knives Out

Best First Feature: Honey Boy



Su Everyeye potete trovare il trailer di 1917 e un video dietro le quinte di Sam Mendes.