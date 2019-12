1917, Sam Mendes e Roger Deakins avevano una sceneggiatura per i movimenti della cinepresa

Fin dalla prima pagina della sceneggiatura di 1917, il regista Sam Mendes ha reso note le sue intenzioni cinematografiche: "La seguente sceneggiatura si svolge in tempo reale e - con l'eccezione di un momento - è scritta e progettata per essere girata in un unico piano sequenza".

È un concetto di per se molto accattivante, ma come si dice fra il dire e il fare c'è parecchio mare e per raggiungere il suo obiettivo il regista e il suo direttore della fotografia Roger Deakins hanno necessitato di un'enorme pianificazione.

Deakins e Mendes sono stati recentemente ospiti del podcast di IndieWire Filmmaker Toolkit per discutere di come sono riusciti a realizzare la loro impresa sperimentale. Durante l'intervista, hanno dichiarato:

"Le nostre conversazioni avevano a che fare col modo in cui la telecamera si sarebbe dovuta muovere e quando e cosa avrebbe determinato il suo movimento", ha detto Mendes. “In qualche modo volevamo che il rapporto tra i personaggi, la terra e la cinepresa fosse questa forma fluente in costante evoluzione. Ma allo stesso tempo non volevamo che il pubblico con un occhio più attento pensasse solo a quello che stava facendo la cinepresa".

La chiave era non permettere al pubblico di "sentire" la cinepresa in azione, un vero pericolo quando non ci sono stacchi. "Abbiamo fatto molte prove con gli attori in modo da poter avere un'idea delle distanze di cui avevamo bisogno", ha detto Deakins, "quindi Sam ha avuto un'idea dei tempi del dialogo basando sulla distanza della trincee."

Da queste prove estese sono stati creati schemi dettagliati di vista a volo d'uccello delle varie posizioni per identificare le postazioni della cinepresa. I set del campo di battaglia potevano quindi essere costruiti attorno al punto in cui era posizionata la camera, in base ciò che vedeva e a come si muoveva. Deakins, che riprendeva le prove usando una piccola videocamera, informava di conseguenza i vari operatori di macchina, che sarebbero cambiati a seconda del dispositivo in uso, e che in questo modo avevano un'idea chiara di come si supponeva che l'inquadratura dovesse cambiare.

"Era diverso da qualsiasi cosa io avessi mai fatto", ha detto Mendes. “Avevamo due script in un certo senso. Avevamo la sceneggiatura convenzionale che guardavi e dicevi: 'Sì, è la sceneggiatura del film'. E poi abbiamo avuto un'altra sceneggiatura che era fatta di circa 40 mappe con ogni posizione tracciata e il viaggio da fare, le distanze che ciascuno degli attori doveva percorrere, e soprattutto la posizione della cinepresa. Ed è stata consegnati alla troupe prima che iniziassimo le riprese."

