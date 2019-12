1917: Sam Mendes ricorda a tutti di non dimenticare le lezioni della Prima Guerra Mondiale

Sam Mendes si è imbarcato tempo fa in un progetto ambizioso, un film bellico moderno intitolato 1917. Il regista è stato ispirato in parte alle vicende reali vissute da suo nonno paterno, veterano della Prima Guerra Mondiale, e guidato da una motivazione ancora più forte: il timore che le dure lezioni inflitte da questa guerra vengano dimenticate.

"C'è la sensazione che questa guerra venga dimenticata" ha spiegato Sam Mendes a Variety durante la première del film al Chinese Theatre di Hollywood "Si tratta di una grande guerra. Sedici milioni di persone vi morirono e i venti che soffiarono prima di quella guerra soffiano di nuovo in Europa. Penso che ci sia la sensazione che questi uomini stessero combattendo per un'Europa libera e unificata e faremmo bene a ricordarlo nel nostro Paese".



Nonostante queste dichiarazioni, Mendes ha negato che 1917 sia un film politico:"Riguarda la tragedia della guerra. Non si tratta di dire che gli inglesi avevano ragione e i tedeschi erano terribili. Riguarda il caos e il cataclisma che fu quella guerra in un momento in cui i confini dell'Europa venivano ridisegnati".

1917 sinora ha ricevuto tre nomination ai Golden Globe, tra cui una candidatura al miglior regista per Sam Mendes. Per quanto riguarda l'Award Season, Mendes ha dichiarato:"Sono lieto. Non è facile vendere un film di queste dimensioni e cercare di convincere le persone ad andare nei cinema per guardare un film con due attori relativamente giovani, in particolare in questi giorni. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Per me alcune di queste persone dimenticano, ma i premi sono incoraggiano le persone ad andare al cinema per avere un'opinione su quale sia il loro film dell'anno. Tutto quello che voglio è che le persone lo vedano".

1917 segue il viaggio di due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), mentre intraprendono una missione per avvertire un battaglione di 1.600 soldati, incluso il fratello di Blake, di un agguato imminente. Il film è stato girato con un unico piano sequenza, il che ha reso le riprese particolarmente stimolanti per gli attori.

Ieri è stato pubblicato il nuovo trailer di 1917, e possiamo esplorare lo stupefacente backstage del film di Sam Mendes in un video. La pellicola è prevista nelle sale nel 2020.