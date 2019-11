1917 di Sam Mendes punta a un weekend d'apertura da oltre 20 milioni di dollari

Tra i film più attesi tra quelli d'autore del prossimo anno, l'intrigante 1917 di Sam Mendes occupa un posto decisamente prominente della classifica, essendo prima di tutto il ritorno del regista di Revolutionary Road e Skyfall dopo quattro anni di assenza dalle scene ma anche un war movie girato in real time e pensato per essere un unico one shot.

1917 uscirà nelle sale mondiale, in world wide, il prossimo gennaio 2020, distribuito dalla Amblin / Universal. Per rientrate nelle eventuali nomination agli Oscar e più in generale nella stagione dei premi, il film uscirà limitatamente il 25 dicembre in alcuni cinema americani, per poi approdare definitivamente nelle sale a partire dal 10 gennaio.



L'ampia apertura di 1917 dovrebbe così risultare una mossa vincente per il film, che stando alle prime stime dovrebbe chiudere il suo opening weekend al botteghino nazionale con un incasso complessivo che si aggira tra i 18 e i 23 milioni di dollari. Una buona notizia per la Universal, che dovrà fare i conti con colossi del calibro di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e anche Jumanji: The Next Level.



Nel film, un gruppo di giovani soldati composto da attori quali George MacKay o Dean-Charles Chapman deve attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che permetterà di fermare un attacco mortale contro centinaia di commilitoni, in una disperata lotta contro il tempo.