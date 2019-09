1917 di Sam Mandes torna a mostrarsi con un dietro le quinte e un nuovo poster ufficiale

Universal Pictures ha diffuso in rete una nuova featurette che ci porta nel dietro le quinte di 1917, l'atteso war movie di Sam Mendes che vedrà nel cast Colin Firth, Richard Madden, Benedict Cumberbatch e Mark Strong.

Potete visionare il filmato in cima alla notizia, mentre in calce vi riportiamo il nuovo splendido poster ufficiale del film.

Ambientato in piena Prima Guerra Mondiale, il film seguirà le vicende di due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Chales Chapman) in un impresa che all'apparenza sembra impossibile. In una vera e propria gara contro il tempo, i due devono percorrere il territorio nemico per consegnare un importante messaggio e in questo modo bloccare un attacco mortale che incombe su centinaia di soldati, tra i quali c'è anche il fratello di Blake.

Scritto dallo stesso Mendes insieme a Krysty Wilson-Cairns, il film sarà distribuito in tutto il mondo da Universal e la Amblin Partners di Steven Spielberg. Oltre alle star già citate, 1917 vedrà nel cast anche Andrew Scott, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan, Claire Duburcq, per un'uscita prevista nelle sale italiane a gennaio 2020.

Cosa vi aspettate dal nuovo film di Mendes? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo allo spettacolare trailer ufficiale di 1917 e alle foto dal set con il regista.