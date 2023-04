1917, qual è l'incredibile storia vera che ha ispirato il film di Sam Mendes?

1917 di Sam Mendes è la più grande conferma di come scavare nelle fondamenta delle proprie origini può portare a risultati inaspettati. Ad ispirare il film è stata l'incredibile storia vera che ha coinvolto suo nonno Alfred H. Mendes durante la prima guerra mondiale.

La pellicola è ricordata da molti per la sua perfezione tecnica e per essere un unico e lungo piano sequenza con tagli nascosti ad opera d'arte. In realtà il film racconta molto di più partendo dalle esperienze in guerra vissute dal nonno del regista che fece parte, come molti giovani dell'epoca, dell'esercito inglese. La prima sceneggiatura di 1917 era talmente violenta da paragonare i morti al formaggio fuso, dando l'impressione della "materialità" ed insensatezza della guerra.

Secondo i racconti del regista, suo nonno durante tutta la prima guerra mondiale ebbe il compito di messaggero, portando messaggi da una trincea all'altra camminando nella nebbia e nel fango. Il suo fisico favoriva ancora di più questo ingrato compito. Il fatto di aver passato tanto tempo a camminare tra campi, sporcizia e terre desolate ha causato all'uomo un piccolo disturbo che si è portato dietro per tutta la vita. A quanto pare Alfred si lavava continuamente le mani tormentato dalla sensazione di sentire ancora sangue e terreno tra le dita. Come moltissimi reduci di guerra, l'uomo cominciò a parlare del proprio tempo in trincea solo dopo aver compiuto 70 anni.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film vi consigliamo la nostra recensione di 1917 di Sam Mendes. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!