1917, parola a Steven Spielberg: 'Un film rivoluzionario, complimenti a Sam Mendes'

Per la stampa americana, che ha già visto 1917, il nuovo film di Sam Mendes è il miglior film di guerra dai tempi di Salvate Il Soldato Ryan e a tal proposito in queste ore su Deadline sono state riportate per la prima volta le parole di Steven Spielberg.

Il diretto interessato - doppiamente interessato, in quanto anche co-produttore del progetto con la DreamWorks - a quanto pare sembra essere d'accordo con il paragone, dato che a proposito del nuovo film ha dichiarato:

“Questo è un film così rivoluzionario e sono così orgoglioso che il ragazzino che pesca nella mezzaluna sia il logo davanti ad esso. Sono così onorato di rappresentare la compagnia che ha cofinanziato questo film, dato che in un certo senso questo è più un ritorno a casa per me e per noi di DreamWorks, perché nel 1997 stavo girando un film a Londra e lì ho visto un grande musical diretto da Sam Mendes. Sono passati un paio d'anni e ho ricevuto questa sceneggiatura, American Beauty ... Ho inviato la sceneggiatura a Sam e gli ho chiesto se sarebbe stato interessato a realizzare questo suo primo film. Ed è così che è iniziata la nostra relazione, è stato il suo primo film e ha vinto il suo primo Oscar, e ha dato a DreamWorks il nostro primo Oscar per il miglior film.“

Spielberg ha continuato:

"Ci sono degli script che ho letto, e poi ci sono quelli in cui mi sono perso dentro. L'esperienza mi coinvolge così profondamente, ed è stato quello che ho provato quando ho letto la sceneggiatura di Sam e Krysty Wilson-Cairn per 1917. La sceneggiatura è stata straordinaria. È stata una vera storia in tre atti e mi ha riportato a un periodo al quale sono molto interessato personalmente, la prima guerra mondiale, ma è anche una storia morale, una storia umana, una storia sulla sopravvivenza, sulla fratellanza e con molte altre qualità alle quali aspirare. Ho pensato che fosse straordinario."

Infine, il regista ha concluso:

"L'altra cosa che voglio sottolineare è che quando Sam mi ha dato la sceneggiatura mi ha detto e 'Oh, comunque, come ho indicato nelle pagine, ho intenzione di girare l'intero film in una sola ripresa.' Io ho detto, 'Sam, questo non è Birdman. Questo è all'esterno, copre diverse miglia e acri, ed è sotto il cielo e va avanti giorno e notte e giorno. E lui mi ha spiegato che il concetto del piano sequenza che aveva in mente non era quello di mettersi in mostra, non era quello mostrare di avere inventiva come cineasta. È letteralmente rendere il pubblico quel terzo personaggio che cerca di arrivare dalla A alla Z in questo fantastico, incredibile viaggio di sopravvivenza. Ti fa davvero sentire come se stessi guardando qualcosa in tempo reale. Non è un espediente, ma un modo per coinvolgerti profondamente e premere tutti i tuoi pulsanti di empatia. Questo è uno dei film più rivoluzionari che abbia mai visto, e uno dei più grandi esempi di film che abbia mai visto.”

