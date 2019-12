1917, nuovo trailer ufficiale per il war-movie di Sam Mendes

La Universal Pictures ha pubblicato il trailer finale di 1917, nuovo film diretto dal regista premio Oscar Sam Mendes e interpretato da George MacKay e Dean-Charles Chapman.

Qualche giorno fa il film ha ricevuto tre nomination ai Golden Globe (tra cui miglior film drammatico e miglior regista), e il video che trovate comodamente all'interno dell'articolo ne fa un vanto, insieme a diverse quote della critica statunitense.

La storia racconta di come, durante la Prima Guerra Mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones) ricevono una missione apparentemente impossibile: attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che fermerà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

Nel cast del film, girato con un finto piano sequenza ininterrotto, anche Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Colin Firth (Mary Poppins Returns), Richard Madden (Game of Thrones) e Mark Strong (Shazam!), oltre a Andrew Scott, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan e Claire Duburcq.

Sam Mendes ha diretto il film e ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful di Showtime). Il film è prodotto da Mendes e Pippa Harris per la loro Neal Street Productions, Jayne-Ann Tenggren, Callum McDougall e Brian Oliver. 1917 è prodotto da Neal Street Productions per DreamWorks Pictures in associazione con New Republic Pictures.

Universal Pictures distribuirà il film sul mercato domestico in versione limitata il 25 dicembre per permettergli di partecipare agli Oscar 2020, dopodiché lo pubblicherà definitivamente il 10 gennaio 2020. Universal e Amblin Partners lo distribuiranno il film a livello internazionale, con il mercato italiano che dovrà aspettare fino al 23 gennaio prossimo.

Per altri approfondimenti guardate il poster di 1917.