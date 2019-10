1917, il nuovo film di Sam Mendes avrà la sua prima mondiale a Londra

Il nuovo lavoro del regista Sam Mendes, il film di guerra 1917, sarà presentato in anteprima mondiale a Londra il prossimo 4 dicembre in un evento noto come Royal Film Performance. Si tratta di una raccolta di fondi destinati ai lavoratori dell'industria del cinema e della tv.

Solitamente a questi eventi partecipano anche membri della famiglia reale. 1917 sarà il 71° film presentato come Royal Film Performance; la prima proiezione, A Matter Of Life And Death, ebbe luogo nel 1946. Per Sam Mendes si tratta della seconda volta, dopo la proiezione nel 2015 del suo Bond movie Spectre, alla quale parteciparono i duchi di Cambridge e il principe Harry.

Ambientato durante la prima guerra mondiale, 1917 ha per protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman nel ruolo di due giovani soldati che hanno la missione, apparentemente impossibile, di attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio di vitale importanza. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Colin Firth e Benedict Cumberbatch, oltre a Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden e Claire Duburcq.

Il film arriverà il 25 dicembre nel Regno Unito, il 10 gennaio in Irlanda e poi nel resto del mondo. Il lancio globale è gestito da Entertainment One, Universal Pictures e Amblin Partners.

"Sono contento che la prima mondiale di 1917 avrà luogo nella mia città, Londra, in aiuto di The Film and TV Charity" ha dichiarato Sam Mendes. "Non avrei potuto realizzare il film senza l'abilità e la dedizione dei talentuosi artigiani che lavorano nel settore del Regno Unito - proprio le persone che The Film e TV Charity cerca di sostenere quotidianamente. Questo film è un progetto estremamente personale per me ed è un onore che sia stato scelto come 71° Royal Film Performance."

Dai un'occhiata al trailer italiano e al nuovo poster ufficiale di 1917.